На одесской Молдаванке появится центр админуслуг

Под эти цели планируют провести реконструкцию старого здания по адресу улица Дальницкая, 2. Тендер на работы объявлен на сайте госзакупок Prozorro.

Здание расположено в Малиновском районе. В нем, помимо прочего, находится областная организация «Общество красного креста».

Заказчиком таких «большого ремонта» выступило Управление капитального строительства Одесского горсовета.

Точная сумма, которую готовы выделить из городского бюджета на реконструкцию здания, составляет 14 миллионов 945 тысяч 700 гривен.

Реконструкцию планируют завершить до 31 декабря 2021 года.

Фото: akzent.zp.ua

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