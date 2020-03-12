fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На одесской Молдаванке появится центр админуслуг

На одесской Молдаванке появится центр админуслуг

Под эти цели планируют провести реконструкцию старого здания по адресу улица Дальницкая, 2. Тендер на работы объявлен на сайте госзакупок Prozorro.

Здание расположено в Малиновском районе. В нем, помимо прочего, находится областная организация «Общество красного креста».

Заказчиком таких «большого ремонта» выступило Управление капитального строительства Одесского горсовета.

Точная сумма, которую готовы выделить из городского бюджета на реконструкцию здания, составляет 14 миллионов 945 тысяч 700 гривен.

Реконструкцию планируют завершить до 31 декабря 2021 года.

Фото: akzent.zp.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить