В Одессе открыли проезд по Канатной, в районе жд вокзала: как будет ходить 9-й троллейбус

Для решения оборонных задач, в Одессе был закрыт проезд по улице Канатной на ее пересечении с Итальянским бульваром.
Сейчас проезд открыли, а ходящий там 9-й троллейбус возвращается на свой прежний маршрут.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Ранее «девятка» вынуждена была объезжать закрытый участок Канатной через железнодорожный вокзал. Теперь троллейбус № 9 возвращается на свой привычный маршрут. Он снова будет курсировать между Итальянским бульваром и Пироговской без заезда на ЖД вокзал.
Фото: скриншот с Google maps