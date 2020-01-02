В Одессе открылась выставка старинных рождественских открыток

Со 2-го января в мемориальном музее Константина Паустовского работает выставка «Рождественские открытки» из собрания известного коллекционера Анатолия Дроздовского.

Как сообщается на странице музея в Facebook, на выставке показывают рождественские и новогодние открытки конца XIX — начала ХХ века. Именно в это время распространяется традиция посылать поздравления с праздниками по почте.

Среди редких открыток есть даже изображающие новинку того времени — телеграмму.

Выставка будет действовать до 20 января.

Адрес музея: ул. Черноморская, 6

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