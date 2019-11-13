В Одессе откроют новый зимний каток возле театра музкомедии

Ее обустроят под открытым небом, сообщает odessa.online, там, где сейчас расположена футбольная площадка.

Каток сделают типовых параметров — 40 на 20 метров. При этом он будет работать только в зимнее время.

Когда откроют ледовую арену, пока точно не известно, предположительно — в начале декабря.

А как рассказали в руководстве стадиона, некоторые гости смогут бесплатно покататься там на коньках. Будут и скидки, о них расскажут позже.

Фото: vi.ill.in.ua

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