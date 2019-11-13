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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе откроют новый зимний каток возле театра музкомедии

В Одессе откроют новый зимний каток возле театра музкомедии

Ледовая арена появится на стадионе «Спартак».

Ее обустроят под открытым небом, сообщает odessa.online, там, где сейчас расположена футбольная площадка.

Каток сделают типовых параметров — 40 на 20 метров. При этом он будет работать только в зимнее время.

Когда откроют ледовую арену, пока точно не известно, предположительно — в начале декабря.

А как рассказали в руководстве стадиона, некоторые гости смогут бесплатно покататься там на коньках. Будут и скидки, о них расскажут позже.

Фото: vi.ill.in.ua

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