Новости Одессы и Одесской области

В Одессе откроют новые травмпункты для детей – где и когда?

В Одессе откроют новые травмпункты для детей – где и когда?

В Киевском и Суворовском районах Одессы создадут травмпункты для детей

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Так, в Киевском районе детский травмпункт уже создается на базе больницы Резника. А в Суворовском его
планируют обустроить в заброшенном здании ГКБ №2. Оно, по мнению главы управления капстроительства Одесского горсовета Бориса Панова, вполне подходит для этих целей. Работы начнут в
самое ближайшее время.

А пока всех детей с травмами везут в Одесскую областную детскую больницу, что крайне
усложняет работу медучреждения. Проведение первоначального обследования и оказание первичной
медпомощи в отдельных травмпунктах позволит отсеять маленьких пациентов, которым не нужна
специализированная или стационарная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в одесских больницах не хватает мест для больных с коронавирусом.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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