В Одессе откроют новые травмпункты для детей – где и когда?

В Киевском и Суворовском районах Одессы создадут травмпункты для детей

Так, в Киевском районе детский травмпункт уже создается на базе больницы Резника. А в Суворовском его

планируют обустроить в заброшенном здании ГКБ №2. Оно, по мнению главы управления капстроительства Одесского горсовета Бориса Панова, вполне подходит для этих целей. Работы начнут в

самое ближайшее время.

А пока всех детей с травмами везут в Одесскую областную детскую больницу, что крайне

усложняет работу медучреждения. Проведение первоначального обследования и оказание первичной

медпомощи в отдельных травмпунктах позволит отсеять маленьких пациентов, которым не нужна

специализированная или стационарная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в одесских больницах не хватает мест для больных с коронавирусом.