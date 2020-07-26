В Одессе откроют новые травмпункты для детей – где и когда?

В Киевском и Суворовском районах Одессы создадут травмпункты для детей
Так, в Киевском районе детский травмпункт уже создается на базе больницы Резника. А в Суворовском его
планируют обустроить в заброшенном здании ГКБ №2. Оно, по мнению главы управления капстроительства Одесского горсовета Бориса Панова, вполне подходит для этих целей. Работы начнут в
самое ближайшее время.
А пока всех детей с травмами везут в Одесскую областную детскую больницу, что крайне
усложняет работу медучреждения. Проведение первоначального обследования и оказание первичной
медпомощи в отдельных травмпунктах позволит отсеять маленьких пациентов, которым не нужна
специализированная или стационарная медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в одесских больницах не хватает мест для больных с коронавирусом.