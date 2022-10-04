В Одессе отключили свет в двух районах

Утром 4 октября 2022 года в Одессе отключили свет в Приморском и Киевском районах.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
В информации от энергетиков сказано:
Отсутствие электроснабжения в Киевском и Приморском районах города связано с проведением ремонтных работ.
Возобновление питания ориентировочно в 19:00.
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