В Одессе отключат газ на Фонтанской дороге – когда и кому?

В среду, 12 мая 2022 года, в Одессе на весь день останутся без газа жители ряда домов на Фонтанской дороге.

Как сообщает городской Управление эксплуатации газового хозяйства, причина отключения газа – плановые работы на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Фонтанская дорога, 151.

Так, 12 мая с 09:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

Фонтанская дорога, 147, жилой дом ЖСК «Черномор»;

Фонтанская дорога, 74/1, 74/2, 143/4, 147/7, 147/8, 147/9, 147/25, 147/35, частные дома;

Фонтанская дорога, 149, 149А, 149/2-149/13, 151/1, 151/2, 151/5, 151/12-151/22, частные дома.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, кто в Одессе останется без газа 10 и 11 мая.