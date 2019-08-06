В Одессе от передозировки таблетками умерла 66-летняя женщина

Об этом сообщает сайт kekc.news, ссылаясь на собственные источники. Инцидент произошел в Суворовском районе города. По предварительным данным, там пенсионерка напилась таблеток. В итоге женщина скончалась у себя в квартире. Согласно выводам экспертов, отравилась медикаментами.

Однако, имел ли место суицид, еще предстоит выяснить правоохранителям. В жилище погибшей не нашли предсмертной записки, так что версия с самоубийством пока не окончательная. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.

Фото: meduza.io