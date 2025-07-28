Ключевые моменты:

В Одессе мужчина продал автомобиль, ввезенный как гуманитарная помощь.

Суд назначил ему штраф в размере 309 910 гривен и запретил заниматься волонтерской деятельностью.

Подробности дела

Инцидент произошел 2 июля 2024 года на улице Жуковского в Одессе. Как установил суд, обвиняемый, уроженец Киевской области, который является инвалидом II группы и участником боевых действий, действовал по предварительному сговору с председателем ОО «Легион Свои» и еще одним сообщником. Вместе они организовали продажу автомобиля Volkswagen T-Roc, который был ввезен в Украину в сентябре 2023 года для нужд этой общественной организации.

Автомобиль продали за 15 000 долларов США, что составляет почти 610 тысяч гривен. Покупателем оказалась гражданка, которая знала, что транспорт является гуманитарной помощью, но все равно передала деньги наличными. Сделка состоялась прямо на улице, возле жилого дома. Действия обвиняемого квалифицировали по статье о продаже гуманитарной помощи во время военного положения в значительном размере.

Во время судебного заседания мужчина заключил соглашение с прокурором, полностью признал свою вину и обязался сотрудничать со следствием по делам против своих сообщников. Суд оштрафовал его на 309 910 гривен и запретил на три года занимать должности, связанные с распределением гуманитарной и волонтерской помощи. Обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил перечислить сумму его залога — более 60 тысяч гривен — на нужды Вооруженных сил Украины.

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