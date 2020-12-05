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В Одессе останутся без света улица Штилевая и еще два переулка

В Одессе останутся без света улица Штилевая и еще два переулка

Завтра, в воскресенье, 6 декабря, в Одессе энергетики хотят отключить электроснабжение нескольких домов по улице Штилевой и на двух переулках.

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По сообщению компании «Одессаоблэнерго», причина отключения света – плановые работы.

Света не будет по таким адресам:

  • 2-й переулок Дунаевского, 1, 2а, 2б, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12А, 12в;
  • переулок Дунаевского, 1, 1б, 1в, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9ж, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23б, 24, 24а, 25, 26, 27, 28
  • Штилевая улица, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25а.

Время отключения – с 09:00 по 17:00 часов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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