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В Одессе оштрафовали «прихватизаторов» тротуара на Военном спуске – сколько заплатит застройщик?

В Одессе оштрафовали «прихватизаторов» тротуара на Военном спуске – сколько заплатит застройщик?

В Одессе полиция оштрафовала строителей, «отжавших» у пешеходов тротуар на Военном спуске. Об этом пишет «Думская», ссылаясь на депутата Одесского городского совета Петра Обухова.

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Как стало известно, патрульные полицейские наведались к семиэтажному дому, который «вырос» на месте магазина «Кокон» на перекрестке улиц Гоголя, Гаваной, переулка Маяковского и Военного спуска, и выписали строителям штраф за возведение лестницы и непонятной бетонной конструкции прямо на тротуаре.

По словам Петра Обухова, полицейские выписали административные протоколы по ст.139 (повреждение автомобильных дорог, улиц, создание преград для движения) и ст.140 (нарушение правил, норм и стандартов при удержании автомобильных дорог и улиц) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В итоге за «кражу» тротуара застройщик должен будет выплатить штраф в размере около тысячи гривен.

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Фото Марии Котовой

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