В Одессе оказалось поврежденным изваяние в честь летчика-освободителя (фото)

Пострадал памятник летчику Михаилу Плохому возле Ярмарочной площади на Пересыпи.
У изваяния треснула и отвалилась часть мраморной плиты.
Об этом сообщает uc.od.ua.
Памятник могли повредить вандалы. Кроме того, не исключено, что он раскололся сам по себе – от старости. Осколков рядом не обнаружено, скорее всего, их убрали коммунальщики.
Отметим, Михаил Плохой – военный, лейтенант, который погиб в небе, защищая Одессу. Ему установили памятник жители Пересыпи в 1949 году.
Фото: uc.od.ua
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