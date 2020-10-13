В Одессе ограничили движение транспорта в центре города – схема

В Одессе в связи с визитом президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды ограничили движение транспорта на ряде улиц.

Об этом сообщает сайт мэрии Одессы.

13 октября 2020 года с 07:30 и в течение дня планируется частичное ограничение движения следующих улиц:

– Французский бульвар (от Итальянского бульвара до ул. Академической),

– ул. Академическая (от. Французского бульвара до площади Десятого апреля),

– ул. Пушкинская (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской),

– ул. Ришельевская (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской),

– ул. Ланжероновская (от ул. Екатерининской до ул. Пушкинской),

– площадь Екатерининская (с прилегающими улицами).

Напомним, Дуда и Зеленский приедут в Одессу на экономический форум.