В Одессе женщина остановила четыре трамвая

Инцидент произошел на 1-й станции Люстдорфской дороги.

Об этом рассказали сотрудники КП “Одесгорэлектротранс” в их группе на Facebook.

По их словам, женщина шла пешком по улице и разговаривала по телефону. Одесситка, видимо, так увлеклась беседой, что не заметила, как прямо на нее несется трамвай №3, и буквально наткнулась на него с разгону.

Неизвестно, чем бы все могло закончиться, если бы водитель вовремя не ударил по тормозам. Женщина чудом не очутилась под колесами.

Вагон ударил ее правой боковой частью. Впрочем, в ведомстве говорят, что пострадавшая отделалась незначительными ушибами. Ее забрали в больницу.

В результате ДТП на Люстдорфской дороге остановилось сразу четыре трамвая – №№3, 13, 26 и 27.

Фото: politeka.net