В Одессе очередной блэкаут: без света часть Приморского района

Сегодня, в среду, 6 апреля 2022 года, в Одессе временно остались без электроснабжения жители нескольких улиц Приморского района.
По сообщению Телеграм-канала одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», света нет по таким адресам:
- ул. Дворянская;
- ул. Коблевская;
- ул. Нежинская;
- ул. Новосельского;
- ул. Пастера;
- ул. Преображенская;
- ул. Садовая;
- ул. Торговая;
- Соборная площадь
и ряде прилегающих к ним улиц.
В компании «ДТЭК Одесские электросети» объясняют причину отключения «аварийным повреждением оборудования на линии». Электроснабжение обещают возобновить ориентировочно к 12:00.
Проверить свой адрес можно на сайте компании.