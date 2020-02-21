В Одессе общественники борются с застройщиком за полуразваленный детсад: что там сейчас (фото)

Здание бывшего детского сада расположено на улице Сегедской, 8. Его помещения, как и прилегающая территория, сейчас в ужасном состоянии. Тем не менее, в горсовете отдали сооружение в аренду фирме «Будстрой». Также на него претендует общественная организация инвалидов «Народная Воля» и разрабатывает проектную документацию по оформлению земельного участка.

Об этом сообщает издание «УСИ».

На днях представители Департамента коммунальной собственности провели брифинг, в ходе которого стало известно, что горсовет пытался продать территорию бывшего детского сада застройщикам. Расположен он по адресу Сегедская, 8, рядом с жилым домом.

Наш корреспондент побывал на месте и сообщил, что сейчас дошкольное учебное заведение напоминает обычную «заброшку», где собираются бездомные. От здания остались лишь одни стены, помещения захаращены всевозможным мусором, что создает весьма неприятный запах. У главного входа расположены несколько кресел, рядом с которыми разбросаны упаковки от еды, а также заметны следы от небольшого костра.

Единственное, что ценно в этом бардаке – территория, которая составляет 1675,9 кв. метров.

ОО «Народная Воля» занимается разработкой проектной документации по оформлению земельного участка. Можно было бы предложить ее обществу инвалидов, которые просят здание отдать в их распоряжение.

Все равно продать бывший детсад не получилось, хотя попытки были. Несколько раз его сдавали в аренду, в этом году его арендовала строительная фирма «Будстрой».

Территорию, по всей видимости, будет не так уж просто восстановить, хотя для наших одесских застройщиков нет ничего невозможного.

Судя по существующему плану, пока там собираются возвести новый детский сад – частный. Интересно, не будет ли частный детский сад частью очередного высотного ЖК?

Ведь и этого исключать не стоит, особенно, если вспомнить Аркадию, в частности, Гагаринское плато, где по Генплану должен быть детский сад, а возводится высотка. Там местые жители уже несколько лет не прекращают борьбу с застройщиком.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!