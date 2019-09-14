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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе обновят 50 остановок общественного транспорта

В Одессе обновят 50 остановок общественного транспорта

Новые остановочные комплексы появятся там, где их вообще нет, а также будут обновлены старые остановки.

Об этом сообщает УСИ со ссылкой на директора департамента транспорта и связи Александра Илько.

В департаменте выбрали 46 адресов, где планируют установить остановки общественного транспорта. Ещё 4 установят по просьбам жителей города.

Напомним, в Одессе также обещают реставрировать “бельгийские остановки”.

 

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Алекс
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Алекс

Не забудьте установит на ул. Космонавтов, остановка Терешковой. В сторону центра. 3 года назад сняли нормальный остановочный комплекс, а новый не поставили.

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1 минута назад

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