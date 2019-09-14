В Одессе обновят 50 остановок общественного транспорта

Новые остановочные комплексы появятся там, где их вообще нет, а также будут обновлены старые остановки.

Об этом сообщает УСИ со ссылкой на директора департамента транспорта и связи Александра Илько. В департаменте выбрали 46 адресов, где планируют установить остановки общественного транспорта. Ещё 4 установят по просьбам жителей города. Напомним, в Одессе также обещают реставрировать “бельгийские остановки”. *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.