В Одессе объявили штормовое предупреждение на 26 марта

В Одессе и области в четверг, 26 марта, ожидаются порывы ветра до 18 м/с.
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, объявлено штормовое предупреждение: 1 уровень опасности – желтый.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 11-13°С тепла. Переменная облачность. Без осадков.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото: Пушкинская
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