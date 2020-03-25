В Одессе объявили штормовое предупреждение на 26 марта

Большая часть насаждений в Одессе уже переросла свой «городской срок». Множество деревьев, которые мы по сей день видим на улицах, высажены в 1960-1970 годах. Они уже дают слабую тень, рост у них слишком высок, что затратно для обслуживания. Но и высаживать новые деревья вместо старых одесситы так просто не позволят – не доверяют городской власти и не получают гарантию, что снос дерева подразумевает замену на другое, а не расширение дороги. Что же нужно сделать, чтобы деревья были на контроле и не навредили горожанам?

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