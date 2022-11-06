В Одессе объявили штормовое предупреждение

До конца дня 6 ноября по Одессе сохранится ветер юго-восточный 15 м/с. В этой связи в городе объявлено штормовое предупреждение.

В сообщении городского совета сказано, что в связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

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Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» — 15-01