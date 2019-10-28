В Одессе объявили распродажу билетов в Европу

Авиакомпания Ryanair в эти дни запускает сразу шесть новых европейских направлений.

Об этом сообщает timer-odessa.net.

Так, 28 октября у нас приземлился самолет, выполнивший первый прямой рейс из Берлина. В дальнейшем полеты, сообщением Одесса-Берлин-Одесса, будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Уже 29 октября из Одессы начнут летать авиалайнеры в Катовице, Вроцлав, Будапешт и Гданьск. Эти направления будут доступны по вторникам и субботам.

А по средам и субботам можно будет улететь в Познань. Рейсы стартуют 30 октября.

В свою очередь, чтобы привлечь пассажиров, лоукостер объявил большую распродажу. Билет в Европу из Одессы для тех, кто собирается в путешествие в любую дату до марта 2020 года, можно купить за 14,99 евро. Его предлагают заказать на сайте Ryanair.com. Акция продлится всего несколько дней – до полуночи 30 октября.

Фото: static.relax.by