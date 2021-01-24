Штормовое предупреждение: в Одессе ожидаются сильный ветер и дождь

Для жителей Одессы и Одесской области передали штормовое предупреждение. В понедельник, 25 января, будет сильный ветер и дождь.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в Одессе ветер ожидается южный, 15-17 м/с, утром и днем порывы, 19-24 м/с. Температура ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С тепла.

В Одесской области будет облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, местами значительный.

Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 15-17 м/с, утром и днем местами порывы, 19-24 м/с. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 6-11°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.