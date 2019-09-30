В Одессе недалеко от школы развесили туши мертвых голубей

Устрашающую картину заметили жители поселка Таирова. Там в жилом районе кто-то нанизал мертвых птиц на забор.

Об этом сообщает УСИ со ссылкой на местных жителей.

Голубей заметили висящими на ограде. Кого-то подвесили за крыло, а кого зацепили, просунув шейку в отверстие.

И все это возле жилого дома. Картина хорошо просматривается из окон. Да еще и школа недалеко.

Одесситы сообщили в полицию. Если злоумышленника вычислят, то могу оштрафовать или вообще приговорить к ограничению свободы.

Фото: УСИ