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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе не вышло на маршруты больше половины троллейбусов и маршруток

В Одессе не вышло на маршруты больше половины троллейбусов и маршруток

По городским улицам перестало курсировать около 80% общественного транспорта.

Об этом сообщает dumskaya.net.

В первую очередь, уменьшилось количество транспорта, курсирующего между поселком Котовского, центром города и Таирова.

В частности, не ходит много маршруток №232.

Предположительно, это связано с тем, что из-за карантина в маршрутках можно ездить по десять человек, в троллейбусах – по 20. Это перевозчикам не выгодно.

Но эпидемиологическую ситуацию в Одессе это не улучшило. В транспорте толкучка пуще прежнего. И большинство людей по-прежнему без масок.

В ситуации на сессии горсовета пообещал разобраться замдиректора департамента транспорта Сергей Щербань. Он считает, что водители таким образом отреагировали на введенные ограничения. Боятся штрафов, которые составляют около 17 тысяч гривен, а контролировать количество пассажиров они просто не могут физически, как и каждый раз вызывать полицию.

Также причина, по его мнению, может быть в том, что около 40% водителей – иногородние. А так как сообщение с пригородом прервано, у них нет возможности выходить на работу.

Сергей Щербань говорит, что ситуацию уже мониторят инспекторы на местах. С руководством всех авто- и электропарков, по его словам, свяжутся и объяснят, как действовать.

В мэрии подготовили предварительный список предприятий, чьи маршрутки не вышли на линии: «Севертранс» (65 % автобусов), «Турист» (30 %), «Віраж» (35 %), «Швидкі Автобусні Маршрути» (30 %), «Авторух Сервіс» (35%), «АТП Кіностудія» (30 %), «Автотранс-Україна» (40 %), «Страс Транс» (40 %), «Гленкор-ЮГ» (20 %).

Тем временем в троллейбусах начали считать, сколько пассажиров заходит. Пускают и выпускают только в первую дверь, передает 7kanal.com.ua.

Фото Марии Котовой 

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