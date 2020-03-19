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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе нашли в мусорном контейнере декоммунизированную вывеску (фото)

В Одессе нашли в мусорном контейнере декоммунизированную вывеску (фото)

На Итальянском бульваре, 4 когда-то располагался офис областного фонда помощи инвалидам войны.

Организация обслуживала ветеранов Второй мировой войны, боевых действий в Афганистане и на Кубе.

Фонд носил имя маршала Жукова, что подтверждала висевшая над дверью табличка.

Но организация уже несколько лет как перестала действовать.

А вот вывеска сохранилась. Еще некоторое время назад она так и висела около полуподвального помещения по этому адресу.

Однако недавно ее сняли и выбросили в расположенный неподалеку мусорный контейнер.

Там табличку заметил активист Демьян Ганул и поделился фото с места.

Кто решил самостоятельно “декоммунизировать” вывеску, неизвестно.

Фото: Демьян Ганул, Facebook

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