В Одессе нашли трупы мужчин в сквере и под мостом

Сегодня утром, 29 марта, в Одессе обнаружили два трупа неизвестных мужчин.

Как сообщает Телеграм-канал «УСИ» со ссылкой на источник в полиции, тело одного мужчины, на вид 50-55 лет, нашли под скамейкой на центральной аллее Старобазарного сквера.

Еще один труп лежал под пешеходным мостом в районе гипермаркета «Новая линия» на Киевском шоссе.

Обстоятельства обеих смертей выясняет полиция.

Официальных комментариев правоохранителей по поводу произошедшего на данный момент нет.