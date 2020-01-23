В Одессе накрыли аптеку, где без лицензии торговали медикаментами (видео)

Сердечно-сосудистые заболевания – наиболее частая причина смертности в Украине. Однако большинства трагических случаев можно избежать, если заранее позаботиться о своем здоровье. И помочь в этом могут народные средства.

С наступлением холодов начинается сезон простуд, гриппа и ОРВИ. Также при ослаблении иммунитета есть риск заболеть корью, дифтерией и кишечными инфекциями. Газета «Одесская жизнь» знавала, чем еще сегодня болеют одесситы, какие препараты предлагают в аптеках и прописывают доктора, а главное, мы подсчитали — во сколько сегодня обходится лечение той или иной болезни.

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