В Одессе накрыли аптеку, где без лицензии торговали медикаментами (видео)

В Суворовском районе Одессы обнаружили аптеку, незаконно продающую лекарства.
Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.
Там реализовывали медпрепараты без соответствующей лицензии на розничную торговлю.
Правоохранители конфисковали лекарств на более чем 100 тысяч гривен, аптечный пункт закрыли.
На владельца составили админпротокол, ему придется заплатить штраф.
Фото, видео: ГУНП в Одесской области
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