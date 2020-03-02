В Одессе накажут тех, кто припаркуется на станции для зарядки электромобиля (видео)

Одесситам запрещено парковаться в специально оборудованных местах, предназначенных для подзарядки электромобилей. За это предусмотрено наказание.

Об этом заявил директор гордепартамента транспорта Александр Илько.

Такое решение принято в городе после вступления в силу соответствующего закона.

За нарушение законодательства водителей грозятся штрафовать.

Следить за соблюдением предписания будут инспекторы по паркованию. Они же в случае необходимости выпишут нарушителю штраф.

Фото: lotsia.com.ua

Видео: Думская, 1

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