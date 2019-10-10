В Одессе начинают судить мужчину, который захватил заложниц, требовал вертолет и 1 млн долларов

Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, подозреваемому продлена мера пресечения – содержание под стражей, а дело назначено к рассмотрению по существу.

Прокуроры Одесской прокуратуры №4 поддерживают обвинение в суде в отношении мужчины, которому инкриминируют разбойное нападение на финучреждение и захват заложников.

Напомним, в июле этого года 25-летний житель Одессы решил ограбить отделение быстрого кредитования по ул. Черноморского Казачества. Вооружившись ножом, он требовал от сотрудниц учреждения отдать всю наличность. В отделении было всего 3 тыс грн. Потом он потребовал вызвать полицию и назвал свои условия: 1 миллион долларов и вертолет. В противном случае он угрожал убийством заложницы, к горлу которой приставил нож.

После проведения спецоперации «Гром» заложников освободили, а нападающего задержали.