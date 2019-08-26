В Одессе начинают штрафовать за неправильную парковку

В Одессе создали службу инспекторов по паркованию автомобилей, которые будут выписывать штрафы водителям и эвакуировать машины.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, пока в городе работают только три инспектора – на прошлой неделе они проводили разъяснительную работу, а с этой недели начинают составлять админпротоколы за парковку в запрещенном месте.

Департамент транспорта объявил конкурс на набор еще 6 инспекторов, а в 2020 году их количество планируется увеличить до 30-50.

Создание этой службы связано с тем, что реформа в сфере паркования транспорта передает функции штрафования органам местного самоуправления. В Одессе они теперь возложены на Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета.