В Одессе на взятке задержан частный исполнитель

Свои услуги за снятие ареста частный исполнитель оценил в 500 долларов США.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, мужчина требовал и получил от одессита 500 долларов США в обмен на снятие ареста с автомобиля, наложенного в рамках исполнительного производства.

Правоохранителями установлено, что частный исполнитель за денежное вознаграждение пообещал горожанину внести изменения в автоматизированную систему по снятию ареста на запрет отчуждения транспортного средства Land Rover. Фигурант был задержан при получении средств.

Следователи полиции под руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины. Преступление наказывается лишением свободы сроком от 4 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранители ходатайствуют в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по делу продолжается.

Источник: пресс-служба ГУНП в Одесской области