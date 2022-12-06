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В Одессе на Таирова заработала резиденция Святого Николая

В Одессе на Таирова заработала резиденция Святого Николая

Война, обстрелы и отключения света не смогли помещать Святому Николаю в Одессе открыть свою резиденцию. С 6 декабря 2022 года она открылась на улице Архитекторской.

Теперь дети могут прийти в гости к чудотворцу и поделиться своими желаниями.

В резиденция дети могут поиграть в игры, выучить колядки, попробовать рождественские вкусности, написать письмо святому или воинам ВСУ.

Письма и рисунки детей на передовую потом передадут на передовую волонтеры.

Уже в день открытия резиденцию посетило много детей. И кроме обычных детских подарков – игрушек и телефонов, они хотят скорейшей обеды и того, что все военные вернулись домой.

Еще один знак времени – в гостях у Николая много детей-переселенцев из других городов и областей.

Резиденция Святого Николая открыта каждый день. Прийти в нее можно с 13:00 до 15:00 по адресу Архитекторская улица, 20/2. А сам Святой Николай прибудет по этому адресу 19 декабря в 14 часов.

Фото: Новини. Live

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Редакция ПРОФИЛЬ

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