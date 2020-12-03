В Одессе на Таирова троллейбус устроил фейерверк

Сегодня утром, 2 декабря, в Одессе на Таирова столкнулись два легковых авто. Одна машина перевернулась.

Начиная с этой недели, в общественном транспорте Одессы начали жестко соблюдать карантинные ограничения. В связи с этим на многих конечных остановках вновь трудятся «посадочные команды» из двух человек. Корреспондент «Одесской жизни» узнал, как протекает их работа.

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