В Одессе на Таирова троллейбус устроил фейерверк

Вчера вечером, 2 декабря, в Одессе случилось ЧП на Таирова. Во время движения троллейбуса по улице Королева произошло замыкание контактной сети и оборвались провода.
По словам очевидцев, никто не пострадал, но происшествие сопровождалось сильной вспышкой.
«На Королева в сторону 25-й Чапаевской (Инглези – ред.) в результате ДТП загорелись провода троллейбусной линии, начались фейерверки», – прокомментировал произошедшее Телеграм-канал «Одесса INFO».
Также сообщалось, что после случившегося одну сторону улицы Королева перекрыли.
На месте работала бригада ремонтников. Они пообещали, что к утру движение троллейбусов будет восстановлено.
Фото: Оdessa.online