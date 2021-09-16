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В Одессе на Таирова отключат газ – кто останется на день без горячего?

В Одессе на Таирова отключат газ – кто останется на день без горячего?

Сегодня, 16 сентября, в Одессе на весь день останутся без газа жители ряда домов в микрорайоне Таирова.

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По данным Управления эксплуатации газового хозяйства Одессы, причина отключения – проведение работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Люстдорфская дорога угол пр. Академика Глушко.

Так, с 08:00 до 21:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

  • пр. Академика Глушко, 11к, 11ж, 11/4, 16а, 22б, 27, 27а, 29, 32;
  • ул. Ильфа и Петрова, 10/1;
  • Люстдорфская дорога, 102б, в, 110, 114/1, 116, 118, 120, 121/1, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 130б, 132, 134, 136, 136а, 138, 138а, 138б, 140, 140а, 140/1а, б, в, г, 140в, 140в/1, 140в/2, 140в/3, 151, 172/1, 172/2, 172/3, 160, 162в;
  • ул. Долгая, 120а
  • ул. Костанди, 104а;
  • ул. Левитана, 34, 44, 62, 79, 87;
  • ул. Черниговская, 9в;
  • ул. Тополевая, 10, 12, 14, 16. 18а;
  • ул. Академика Королева, 5 к.2, 5 к.4, 15, 24;
  • ул. 5-я Линия, 27;
  • ул. Китобойная, 89, 91;
  • ул. Обильная, 111;
  • ул. Инглези, 6/1;
  • ул. Варненская, 8/1, 23а.

Вы также можете узнать: Долги за газ: как одесситам не заплатить дважды.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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