В Одессе на Таирова эвакуировали жильцов многоэтажки из-за горящего балкона

«Весело» встретили новый год жильцы одесской девятиэтажки №88 по улице Академика Королева на Таирова: сегодня утром их эвакуировала из-за горящего балкона в одной из квартир.

По сообщению управления ГСЧС в Одесской области, горели балкон и комната на шестом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Загорание удалось оперативно ликвидировать и квартира серьезно не пострадала.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали с верхних этажей 11 жильцов дома, в том числе троих детей. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГСЧС в Одесской области