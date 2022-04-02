В Одессе на поселке Котовского прошел патриотический марш

2 апреля в Суворовском районе, на поселке Котовского, прошел патриотический марш, который организовало объединение волонтеров «Мрія Вільних Людей».
Об этом сообщили в телеграм-канале общественной организации.
Марш-хода начался в 11:00 возле 73-й школы, а закончился возле торгового центра Сити-центр Котовский.
Там в 12-00 военный капеллан вместе с участниками марша провел молитву о душах погибших воинов и мирных жителей.
Участников марша просили взять с собой флаги Украины. Проводить такое шествие общественники планируют каждую субботу.