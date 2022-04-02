В Одессе на поселке Котовского прошел патриотический марш

В Одессе за нарушение комендантского часа задержали россиянина Одесские патрульные сообщили, что минувшей ночью выявили семь случаев нарушения комендантского часа. Один из нарушителей имел российские документы. Его задержали. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, день 38-й: враг может готовить наступление со стороны Приднестровья Сегодня, в субботу, 2 апреля 2022 года, пошли тридцать восьмые сутки со дня начала вероломного вторжения россии на территорию Украины. О ситуации на утро этого дня информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны. ПОДРОБНЕЕ