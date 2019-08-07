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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на несколько дней перекроют отрезок улицы Канатной

В Одессе на несколько дней перекроют отрезок улицы Канатной

Речь идет об участке от улицы Базарной до Большой Арнаутской. 

Там пришел в негодность канализационный коллектор. Об этом сообщает пресс-служба “Инфоксводоканала”.

А по данным полиции, для того, чтоб отремонтировать его, уже сегодня место оградят предупредительными знаками. В планах ведомства – перекрыть движение 7 августа в 18:30.

Работы обещают закончить 9 августа. Можно надеяться, что в эту дату там снова откроют проезд. Как уверяют коммунальщики, жители окрестных улиц не останутся без воды на время ремонта.

К слову, в связи с ремонтными работами немного по-другому будут ходить три троллейбуса. №5 – до ж/д вокзала, №7 – через ж/д вокзал до улицы Новосельского по ул. Пушкинской, а №9 – по Пушкинской и Ришельевской.  Машины и маршрутки,  соответственно, будут направлять в объезд регулировщики.

Фото: 7kanal.com.ua

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