В Одессе на карантин закрыли детсад: названа причина

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Причина, впрочем, не в коронавирусе, а в ОРВИ. Им массово болеют как воспитанники детсада, так и сотрудники заведения.

А из-за коронавируса в Одессе закрыли три школьных класса и семь групп в детских садах.

«По сравнению с предыдущими годами ситуация значительно лучше: у нас раньше всегда было больше закрытых классов», — сказала Елена Буйневич.