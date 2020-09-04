В Одессе на инвестфоруме презентуют национальную космическую программу

Форум станет основным инвестиционным событием года на Юге Украины, сообщили организаторы.

В этом году будут такие ключевые темы:

развитие научно-исследовательской экосистемы и инфраструктуры космических технологий;

создание и функционирования зоны приоритетного развития.

«В этом году на форуме «5T» мы презентуем национальную космическую программу. Речь идет о научном технопарке и о привлечении IT-компаний к разработкам для космической индустрии», – цитируют организаторы заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Также на форуме представят проекты, которые реализованы за 5 лет по пяти направлениям (5Т) – в сфере транспорта, торговли, технологий, туризма и траста (рынка финуслуг).

В форуме примут участи 500 ведущих бизнесменов Украины.

«Odesa 5T Investment Promotion Forum» проводится з 2015 года, в 2019 году на него съехались 600 участников из 24-х стран.