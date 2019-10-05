Цифровой двойник Одессы: что это и в чем выгоды для горожан?

Как мы уже писали, Одесса станет первым городом в Украине, который обзаведется виртуальной копией.

Меморандум о создании цифрового двойника города был подписан с компанией Vodafone. Об этом стало известно во время проведения инфестиционного форума “Odessa 5T”.

Что такое цифровой двойник? Это прототип реального города, точное отображение в цифровой реальности данных всевозможных направлений.

Можно оцифровать человека, процесс, целый город с его ландшафтами. Благодаря модели с базой данных легко анализировать жизненные циклы любого объекта, прогнозировать аварийные ситуации, экстренно перенаправлять потоки транспорта, эффективно руководить работой городских служб, анализировать, чем могут обернуться любые процессы.

Это помогает делать город, прежде всего, удобным для населения и, используя множество данных, формировать инфраструктуру и работу местных сервисов.

Главный плюс цифровой модели города состоит в том, что все глобальные изменения вначале можно смоделировать, протестировать в виртуальной реальности и устранить возможные ошибки еще на стадии проектирования.

Компанией уже были проведены пробные оцифровки данных человеческих потоков в сфере туризма и городского транспорта в разных городах Украины – Киеве, Одессе, Ивано-Франковске. Однако первой созданием полноценного прототипа заинтересовалась именно Одесса.

Концепция цифрового двойника города будет состоять из нескольких слоев: аналитики поведения жителей города, туристического потока, а также ИТ-технологий, которые могут помочь сфере ЖКХ быть более эффективной.

Представитель компании Vodafone UA Сергей Бориславский в своем выступлении отметил, что это длинный путь, но благодаря ему Одессу можно сделать более эффективной, и на основании этих данных принимать правильные решения по ее развитию.

Кстати

Понятие “прототип города” работает давно. Еще в 80-е годы в Бостоне был создан деревянный макет города, и власти смогли четко понять, как им дальше управлять. Еще один, более современный пример – Сингапур, где копия города была создана уже с помощью IT-технологий, что позволило впоследствии внедрить там систему “умный город”.

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