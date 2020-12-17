В Одессе на Фонтане хотят построить многоэтажку на месте сквера (фото)

В Одессе на углу улицы Чубаевской и 7-й станции Большого Фонтана часть одноименного сквера планируют отдать под застройку очередной высотки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Баклаженко. На месте будущей стройки побывал и корреспондент «Одесской жизни».

Буквально в прошлом году эта ничем непримечательная лужайка стала полноценной окраской микрорайона и главным местом для прогулок местных жителей. За счёт так называемого «Общественного бюджета» здесь посадили множество деревьев, установили светильники, скамейки, урны, спортивную и детскую площадку. В целом на благоустройство тогда потратили порядка 4,7 миллионов гривен.

Сейчас же немалую часть сквера хотят отдать под комплекс апартаментов «Итака». В доме предусмотрено: 10 этажей, торговый центр, подземный паркинг на 27 мест и благоустроенный сквер. Все строительные работы выполнит компания «Гефест-Билдинг». На ее сайте уже есть контакты отдела продаж и опубликованы предварительные цены на квартиры. Однако сроки строительства и введения дома в эксплуатацию на данный момент не определены.

По периметру будущей стройки установили забор, за которым находится полуразрушенный крытый склад и некоторая техника, а также сложены стройматериалы — мешки с песком, щебень и несколько десятков кирпичей. Все это «добро» охраняла женщина в оранжевой жилетке, но какой-либо комментарий по поводу стройки дать отказалась.

По предварительному проекту здания, придомовая территория будет располагаться как раз на месте детской площадки и зеленых насаждений. Мы решили пообщаться с местными жителями, которые гуляли по скверу, и спросили, что они думают о будущей стройке. Большинство при виде корреспондента просто разворачивались, либо коротко отвечали, что их этот вопрос не сильно заботит. Однако некоторые все же согласились поделиться своим мнением.

«Я часто гуляю здесь с ребенком и краем уха слышала, что хотят строить дом. Будет очень обидно, если снесут площадку для детей, но не думаю, что местные в силах остановить масштабную стройку», — говорит одесситка Ольга.

Другой позиции придерживается пенсионер Анатолий: «Если эту многоэтажку, про которую вы говорите, смогут построить без шума, грязи и вреда для остальных, то почему бы и нет. Все равно будет лучше, чем эта старая развалина за забором. Большая часть сквера и так останется нетронутой».

Фото автора, фото визуализации — с сайта Лун