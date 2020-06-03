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В Одессе на Черемушках задержали двух квартирных воров – одессита и гастролера-иностранца (видео)

В Одессе на Черемушках задержали двух квартирных воров – одессита и гастролера-иностранца (видео)

В многоэтажке на улице Инглези правонарушители подобрали ключи от квартиры, хозяев которого не было дома, и похитили ноутбук с сумкой. Личности злоумышленников и их местонахождение были установлены сотрудниками криминальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Задержанные – 26-летний одессит и 35-летний гражданин соседнего государства. Оба ранее судимы за хулиганство и имущественный преступление соответственно.

У подозреваемых полицейские изъяли ключи к двери и отмычки, похищенное у потерпевшей имущество, а также другие вещи и бытовую технику, которые вероятно также были добыты преступным путем.

По факту кражи с проникновением в жилище начато производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. За содеянное правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы.

Фото и видео: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

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