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В Одессе на Черемушках отключат отопление в десятках домов и двух школах

В Одессе на Черемушках отключат отопление в десятках домов и двух школах

На нескольких улицах в одесском микрорайоне Черемушки в пятницу, 13 ноября, отключат централизованное отопление. 

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Об этом сообщает  департамент городского хозяйства Одессы.

Отопление в связи с ремонтными работами отключат с 9:00 до 20:00 в домах по таким адресам:

  • ул. Варненская 7, 7/3, 7/4, 7/2, 7а, 7б, 7в, 7г, 9
  • ул. Ген.Петрова 2, 2а, 4, 4а, 6, 8,10
  • ул. Комарова 2, 4, 6, 8, 2а, 4а
  • Люстдорфская. дор. 88а, 88б, 88В, 86, 88, 86а
  • ул. Маршрутная, 1, 3, 5, 7, 9, 1а, 5б, 7в
  • ул. Сибирская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3е, 4г, 5ж, 6д;
  • ул. Героев Крут 1, 2, 2/3, 3, 5

Также тепла 13 ноября не будет в двух школах: ул. Комарова 8 – средняя школа №33, ул. Комарова 4А – ДЮСШ №5.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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