В Одессе на Черемушках отключат отопление в десятках домов и двух школах

На нескольких улицах в одесском микрорайоне Черемушки в пятницу, 13 ноября, отключат централизованное отопление.

Об этом сообщает департамент городского хозяйства Одессы.

Отопление в связи с ремонтными работами отключат с 9:00 до 20:00 в домах по таким адресам:

ул. Варненская 7, 7/3, 7/4, 7/2, 7а, 7б, 7в, 7г, 9

ул. Ген.Петрова 2, 2а, 4, 4а, 6, 8,10

ул. Комарова 2, 4, 6, 8, 2а, 4а

Люстдорфская. дор. 88а, 88б, 88В, 86, 88, 86а

ул. Маршрутная, 1, 3, 5, 7, 9, 1а, 5б, 7в

ул. Сибирская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3е, 4г, 5ж, 6д;

ул. Героев Крут 1, 2, 2/3, 3, 5

Также тепла 13 ноября не будет в двух школах: ул. Комарова 8 – средняя школа №33, ул. Комарова 4А – ДЮСШ №5.