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В Одессе мужчина чудом выжил после мощного удара током на электроопоре (видео)

В Одессе мужчина чудом выжил после мощного удара током на электроопоре (видео)

Вчера вечером в Одессе на Таирова неизвестный мужчина забрался на опору линии электропередач и получил мощный удар током.

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Как пишет «Думская», инцидент случился недалеко от торгового центра «Панорама» на площади Независимости.

По одной из версий, мужчина залез на опору ЛЭП, желая совершить суицид. Патрульные полицейские уговаривали его спуститься, но он демонстративно взялся за электрокабель под напряжением.

Очевидцы происшествия опубликовали видео, на котором представлен момент удара током и падение мужчины с высоты примерно четвертого этажа.

Горе-самоубийца получил разряд примерно в 35 тысяч вольт, но при этом, как сообщили свидетели, остался жив. Скорая увезла его в реанимацию.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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