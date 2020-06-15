В Одессе можно полюбоваться «чердачными сокровищами» (фото)

Это очень трогательная и любопытная выставка. Она открылась в одесском Мемориальном музее К.Г. Паустовского. Там, на уютной и тихой Черноморской улице, которая словно уходит в море, экспозиция «чердачных сокровищ» смотрится особенно — вот словно диковинки собрались вместе и стали чем-то единым целым, заглянувшем к нам из далекого прошлого.

— Эта выставка интересна всем — и взрослым, и детям. Надо видеть, как присматриваются юные посетители музея к представленным экспонатам. Старый утюг… без шнура. Как это?! А вот салфетка, созданная вручную. Люди всегда хотели приукрасить свой быт, сделать его уютным, — рассказывает старший научный сотрудник Музея Татьяна Рыбникова.

Татьяна добавляет, что экспозиция создана из экспонатов личной коллекции одесского краеведа Александра Фридмана и фондов Музея. Выставка приурочена ко дню рождения Константина Паустовского.

— Все представленные вещи — частички нашей истории, тем и ценны. И некоторые из них находились с большим трудом. Вот, к примеру, такая обыкновенная в свое время вещь как чернильница, стала теперь настоящим раритетом. Где ее отыскать сегодня? Может, на том же чердаке, среди других «сокровищ», терпеливо ждущих, когда с них сотрут пыль и покажут людям?.. — говорит Татьяна Рыбникова.

Ах, эти, казалось бы, уже ненужные вещицы… Сколько тайн хранят они! Сколько всего видели-перевидели, и словно ждали своего часа. Дождались. И вот перед вами сегодняшние диковинные сокровища (вчерашние привычные «бытовые штучки») — половник из ресторана «Бристоль», ведерко для хранения черной икры, пивная бутылка, бутылка от коньяка «Шустов», та же чернильница, плечики для одежды, окуляр от микроскопа, один рубль 1898 года… И все это — на фоне страниц из старых газеты и журналов

Ко всему этому и многому другому хочется прикоснуться, словно вспомнить о чем-то увиденном давным-давно, или когда-то услышанном, или прочитанном в тех же книгах Константина Паустовского.

«В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и рассыхались на чердаке и в них копошились мыши. Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам, и занавесей из мохнатой паутины, находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времен севастопольской обороны, то огромную тяжелую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок», — так писал Константин Паустовский о том, как ненужные вещи с чердака становятся через годы и годы настоящими сокровищами.

Ранее мы показывали, какие скульптуры появились в Одессе на улице Гаванной.

Фото: Мария Котова

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.