Новости Одессы и Одесской области

В  Одессе можно будет бесплатно проверить родинки

В  Одессе можно будет бесплатно проверить родинки

10 мая ко Всемирному дню меланомы (рак кожи) семейные врачи центров семейной медицины и врачи-дерматологи Одессы предлагают всем желающим бесплатно пройти профилактический осмотр кожи, проверить родинки с помощью дерматоскопии и получить консультацию.

Вы можете обратиться:

  • к своему семейному врачу;
  • к дерматологу в КДЦ — либо предварительно записаться на определенное время, либо обратиться в порядке очереди.

Адреса работы дерматологов:

  • КДЦ №6 – ул. М. Говорова, 26а, (048) 797-28-88; (048) 750-20-09; (094) 933-08-15
  • КДЦ №20 – ул. Левитана, 62, (048) 705-88-01; (048) 705-88-02
  • КДЦ №29 — ул. Ак. Заболотного, 32, тел.: (048) 758-35-78; (048) 558-52-56
  • ул. Паустовского, 21, тел.: (048)752-10-62
  • КДЦ при ГКБ №1 – ул. Болгарская, 38, (048)793-73-65
  • КДЦ при горбольнице №5 – ул. Троицкая, 38, (048)722-19-96
  • Поликлиничное отделение ГКБ №10 — ул. М. Малиновского, 61а, (048)705-91-03

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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