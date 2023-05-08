В  Одессе можно будет бесплатно проверить родинки

В Одессе уже в третий раз успешно пересадили сердце (фото) В ночь на 5 мая 2023 года в Одесской городской клинической больнице №1 впервые провели операцию по трансплантации сердца. Это уже третья операция подоброго рода в Одессе – две предыдущие прошли в горбольнице №10, сообщает пресс-служба мэрии города. ПОДРОБНЕЕ

Одесские медики удачно прооперировали двух малышей с пороком сердца Медики отделения сердечно-сосудистой хирургии Одесской областной детской клинической больницы успешно прооперировали двух новорожденных с врожденными пороками сердца.

Об этом сообщили на Facebook-странице медучреждения. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе отремонтировать ингалятор небулайзер Ингаляторы, или небулайзеры, в Одессе можно отремонтировать в нескольких мастерских. Почему не стоит затягивать с ремонтом и где находятся сервисные центры читайте далее ПОДРОБНЕЕ

Как бесплатно восстановить здоровье после полученных травм? В конце прошлого года Программу медицинских гарантий расширили. Теперь военные и гражданские, которые получили травмы во время войны, могут получить бесплатную реабилитационную помощь. Что в нее входит? ПОДРОБНЕЕ