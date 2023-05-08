В  Одессе можно будет бесплатно проверить родинки

10 мая ко Всемирному дню меланомы (рак кожи) семейные врачи центров семейной медицины и врачи-дерматологи Одессы предлагают всем желающим бесплатно пройти профилактический осмотр кожи, проверить родинки с помощью дерматоскопии и получить консультацию.
Вы можете обратиться:
- к своему семейному врачу;
- к дерматологу в КДЦ — либо предварительно записаться на определенное время, либо обратиться в порядке очереди.
Адреса работы дерматологов:
- КДЦ №6 – ул. М. Говорова, 26а, (048) 797-28-88; (048) 750-20-09; (094) 933-08-15
- КДЦ №20 – ул. Левитана, 62, (048) 705-88-01; (048) 705-88-02
- КДЦ №29 — ул. Ак. Заболотного, 32, тел.: (048) 758-35-78; (048) 558-52-56
- ул. Паустовского, 21, тел.: (048)752-10-62
- КДЦ при ГКБ №1 – ул. Болгарская, 38, (048)793-73-65
- КДЦ при горбольнице №5 – ул. Троицкая, 38, (048)722-19-96
- Поликлиничное отделение ГКБ №10 — ул. М. Малиновского, 61а, (048)705-91-03