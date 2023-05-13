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В Одессе можно бесплатно протестироваться на ВИЧ – когда и где

В Одессе можно бесплатно протестироваться на ВИЧ – когда и где

С 15 по 19 мая 2023 года в Одессе пройдет ряд мероприятий, посвященных Европейской неделе тестирования на ВИЧ. Эта мера направлена на информирование о важности своевременной диагностики этого опасного заболевания и знания каждым человеком своего ВИЧ-статуса, а также раннее выявление ВИЧ, сообщают в пресс-службе городского совета.

В течение ближайшей недели, ежедневно с понедельника по пятницу, одесские медики будут проводить бесплатное анонимное обследование на ВИЧ всех желающих с помощью быстрых тестов.

Жителей города приглашают пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус.

Адреса заведений, где будет проводиться бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ в Одессе:

  1. Центр первичной медико-санитарной помощи №2, пер. Обсерваторный, 8, каб. №4 с 9:00 до 16:00;
  • ул. Сегедская, 16, каб. №3 с 9:00 до 16:00;
  • ул. М.Говорова, 26, каб. №8 с 9:00 до 16:00;
  • ул. Пастера, 56, каб. №42 с 9:00 до 16:00;
  • ул. Базарная, 77, каб. №1 с 9:00 до 16:00.
  1. Центр первичной медико-санитарной помощи №3, Фонтанская дорога, 30/32, в холле заведения с 8:00 до 20:00.
  2. Центр первичной медико-санитарной помощи №4, ул. Левитана, 62, I-й этаж, каб. №7 с 11:00 до 15:00;
  • ул. Ак. Филатова, 7а, ІІ этаж, каб. №9 с 11:00 до 15:00.
  1. Центр первичной медико-санитарной помощи №5, ул. Семена Палия, 83, корп. 1, каб. №10 с 10:00 до 15:00;
  • ул. Академика Заболотного, 59А, каб. №11 с 10:00 до 15:00.
  1. Центр первичной медико-санитарной помощи №16, ул. Ивана и Юрия Лип,1, каб. №9 с 10:00 до 17:00;
  • ул. Академика Гаркавого, 2, каб. №105 с 10:00 до 17:00;
  • ул. Ефима Фесенко, 11, каб. №212 с 10:00 до 17:00.
  1. Центр первичной медико-санитарной помощи №18, ул. Героев обороны Одессы, 52, каб. №14 с 8:00 до 16:00;
  • ул. Лузановская, 67, каб. №1 с 8:00 до 13:00;
  • ул. Семена Палия, 88, каб. №5 с 8:00 до 16:00;
  • ул. Атамана Чепиги, 54, каб. №205 с 8:00 до 16:00;
  • ул. Академика Воробьева, 5, каб. №19 с 8:00 до 16:00;
  • ул. Торговая, 29/31, каб. №424 с 8:00 до 16:00.
  1. Консультативно-диагностический Центр №6, ул. М. Говорова, 26А, каб. №103 с 8:00 до 13:00.
  2. Консультативно-диагностический Центр №20, ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №345 с 8:00 до 14:00.
  3. Консультативно-диагностический Центр №29, ул. Ак. Заболотного, 32А, каб. №25 с 9:00 до 18:00;
  • ул. Паустовского, 21А, каб. № 2, 3, 4, 5 с 9:00 до 18:00.
  1. Центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, ул. Мечникова, 132/7, каб. №18 с 9:00 до 15:30;
  • ул. Атамана Головатого, 30, 1-й этаж каб. №1 с 9:00 до 15:30;
  • ул. Ак. Воробьева, 5А, поликлиническое отделение горбольницы №11, 3-й этаж, каб. №33 с 9:00 до 15:30;
  • пр. Добровольского, 100, КДЦ №29, 1-й этаж, каб. №10 с 9:00 до 15:30;
  • ул. Левитана, 62, КДЦ №20, 1-й этаж, каб. №102 с 9:00 до 15:30.

А 19 мая с целью привлечения внимания широких слоев населения к важности профилактики и своевременной диагностики ВИЧ-инфекции, а также поддержки людей, живущих с ВИЧ, в рамках Всемирного дня памяти умерших от СПИДа состоится городская акция по тестированию на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис.

Мероприятие состоится с 10:00 до 14:00 по адресу: ул. Ришельевская, 18, в гуманитарном центре «Гостина хата» и расположенной возле него палатке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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