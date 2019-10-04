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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе может появиться космический порт

В Одессе может появиться космический порт

Предложение внес президент Украины Владимир Зеленский.

Одесса в ближайшем будущем может стать не только морскими, а еще и космическими воротами страны.

Об этом заявил на инвестиционном форуме «Odessa 5T» вице-мэр Павел Вугельман, передает usionline.com.

По его словам, в южном городе хотят построить настоящий космопорт. Причем это предложение самого президента Украины, так что, как отметил чиновник, есть все шансы, что его воплотят в реальность.

«Сегодня это звучит как фантастика, – сказал Павел Вугельман. – Но почему Одесса, являющаяся морскими воротами страны, не может стать еще и космическими? Лично я верю, что это возможно».

Фото: zviazda.by

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