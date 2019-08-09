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Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы мотоциклист сбил женщину и сам попал в больницу

В центре Одессы мотоциклист сбил женщину и сам попал в больницу

Авария случилась в центе города, на улице Лейтенанта Шмидта.

Об этом сообщили в пресс-службе областной патрульной полиции.

Предварительно известно, что женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. В это время там на зеленый свет проезжал водитель мотоцикла Lifan. Он не успел вовремя притормозить,  в результате пешеход угодила под колеса.

Мотоциклист, видимо, до последнего пытался избежать наезда. Но не смог справиться с управлением. В итоге его “железный конь” отбросило, после чего он залетел под машину, припаркованную у обочины.

С обстоятельствами происшествия разбираются правоохранители. По их данным, и водителя мотоцикла, и пострадавшую женщину увезли в больницу.

Фото: ГУНП в Одесской области 

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