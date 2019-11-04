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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе испортили памятный знак в честь комсомольцев (фото)

В Одессе испортили памятный знак в честь комсомольцев (фото)

Неизвестные залили красной краской памятник, установленный на улице Старопортофранковской.

При этом инициаторы акции сфотографировали последствия их действий и отправили фото в общественную организацию “Всеукраинская Люстрация”. Об этом участники группы написали на их странице в facebook, выложив фотографии.

Снимки сделаны ночью, а под масками не видно лиц активистов.

В посте к фотографиям члены организации поддержали действия неизвестных, назвав их патриотическими. Там считают, что памятник комсомольцам, как и другие советские изваяния, давно пора снести в рамках декоммунизации. Однако власти этого не сделали, поэтому, по мнению общественников, ничего не остается, как бороться с ними активистам.

Фото: “Всеукраинская Люстрация”, facebook

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