В Одессе испортили памятный знак в честь комсомольцев (фото)

При этом инициаторы акции сфотографировали последствия их действий и отправили фото в общественную организацию “Всеукраинская Люстрация”. Об этом участники группы написали на их странице в facebook, выложив фотографии.

Снимки сделаны ночью, а под масками не видно лиц активистов.

В посте к фотографиям члены организации поддержали действия неизвестных, назвав их патриотическими. Там считают, что памятник комсомольцам, как и другие советские изваяния, давно пора снести в рамках декоммунизации. Однако власти этого не сделали, поэтому, по мнению общественников, ничего не остается, как бороться с ними активистам.

Фото: “Всеукраинская Люстрация”, facebook