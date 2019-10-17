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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе любитель легкой наживы наворовал в подвалах труб на три года тюрьмы

В Одессе любитель легкой наживы наворовал в подвалах труб на три года тюрьмы

Одесские правоохранители задержали грабителя, который снимал в домах чугунные конструкции.

31-летний мужчина пробирался в подвалы многоэтажек и спиливал там трубы канализационной системы.

Об этом сообщили в Киевском райотделе полиции Одессы.

Во время одной из таких вылазок мужчину и поймали оперативники. Он успел снять металлическое изделие и разобрать его по частям, чтобы удобнее было носить. Но все сразу забрать не смог и, отнеся часть, вернулся за остальным. К этому моменту в подвале его уже поджидали стражи порядка.

Мужчина рассказал, что демонтировал трубы, чтобы потом выручить денег, сдав их на металлолом.

Правонарушителя уже вынесли приговор. Так, суд постановил отправить злоумышленника на три года за решетку.

Фото: riavrn.ru

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